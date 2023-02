„Der Konflikt ginge trotz Waffenstillstand weiter“

Dass Putin aufgestiegen sei, habe unter anderem damit zu tun, dass er sich in der Vergangenheit bescheiden gab und Menschen genau das vorspielen haben könne, was sie sehen wollten. Seine Präsidentschaft bezeichnet Belton als Verflechtung von Oligarchie, Geheimdienst und organisierter Kriminalität. Seine Leute machten sowohl Medien als auch Gerichte und Strafverfolgungsbehörden mit Geld gefügig. Dass sich die meisten Menschen in Russland nicht gegen das System stellen würden, habe damit zu tun, dass sie zu verängstigt seien, um etwas zu unternehmen. Wer von einem Krieg in der Ukraine spricht, kann mit 15 Jahren Gefängnis bestraft werden.