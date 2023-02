Wegen Baustelle in Graz: 13 Bäume müssen weg

Strom wird abgeschaltet

Der Beginn der Arbeiten ist um 19 Uhr in der Kalchberggasse. Der große Baum am Radetzkyspitz bei Wein&Co wird kurz nach Mitternacht gefällt. Auch zur Stromabschaltung wird es kommen, auch Verkehrsberuhigung war für den Zeitpunkt ausschlaggebend. Das Ende der Arbeiten steht gegen 2 Uhr früh an.