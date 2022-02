Grünes Licht vom Bund für Grazer Bim-Ausbau

Es war ein echtes Ausrufezeichen, mit dem Elke Kahr (KPÖ) am Ende der ORF-Pressestunde aufhorchen ließ. „Wir werden demnächst ein Straßenbahnausbauprojekt präsentieren, bei dem es gut ausschaut, dass auch erstmals der Bund an Bord ist.“ Bisher waren die Erfolge des Grazer Rathauses bei Verhandlungen in Wien ja überschaubar, wenn es um Beteiligungen an Infrastrukturprojekten ging.