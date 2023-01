Mega-Baustelle in Grazer Innenstadt geht bald los

Bald rollen in der Grazer Innenstadt die Bagger an: Bis Ende 2025 soll die Herrengasse durch eine neue Straßenbahnstrecke entlastet werden. Anrainern steht eine Geduldsprobe bevor. Am Dienstag lud die Stadt Graz Anrainer und alle Interessenten zu einem Info-Abend. Die „Krone“ hat sich vor Ort umgehört.