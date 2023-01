Staugefahr! Grazer Zentrum erhält zweite Bim-Linie

In den Sommerferien geht es rund

Doch die Liste an Vorhaben alleine für 2023 ist in Graz sehr lang. Zu den relevantesten Projekten, die auch viel Staugefahr bergen, zählt die weitere Generalsanierung der Elisabethstraße (eine wichtige Einfahrtsstraße aus dem Osten), die Erneuerung der Heinrichstraße vom Glacis bis zur Mozartgasse in den Sommerferien, Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in der Puntigamer Straße (im Frühjahr) sowie im Sommer ebensolche Arbeiten in der Schlögelgasse vom Dietrichsteinplatz bis zur Luthergasse.