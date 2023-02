Onlinelieferdienst Gurkerl streicht 290 Jobs

Expansionskurs konnte so nicht weitergehen

„Die Notwendigkeit, Platz für die Automatisierung zu schaffen, bedeutet, dass sich der Personalbedarf verringert“, sagt Kalleder. Mit der Automatisierung will der tschechische Eigentümer, die Rohlik-Gruppe, an allen drei Standorten mehr produzieren und so schneller in die Gewinnzone kommen. Dass der massive Expansionskurs des Online-Supermarktes so nicht weitergehen wird, zeichnete sich laut „Der Standard“ bereits Mitte Jänner ab. Da wurde bekannt, dass Rohlik das Management von Gurkerl und der deutschen Tochter Knuspr zusammenlegt.