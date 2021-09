Gurkerl.at will Billa bald überholen

Der seit Dezember 2020 in Wien und Umgebung aktive Online-Supermarkt Gurkerl.at expandiert weiter und will Billa beim Online-Geschäft bald überholen. Man werde in drei bis sechs Monaten der umsatzstärkste Lebensmittel-Online-Shop in Österreich sein, kündigte Gurkerl.at-Chef Maurice Beurskens am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Wien an. Das Lager in Wien-Liesing wird bis Herbst 2022 um zehn Millionen Euro erweitert. Ein zweites Auslieferungslager in Floridsdorf ist anvisiert.