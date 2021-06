Online-Supermarkt Gurkerl.at baut Geschäft aus

Der seit Dezember 2020 in Wien und Umgebung aktive Online-Supermarkt Gurkerl.at baut weiter aus und will in den nächsten Jahren profitabel werden. „Es ist realistisch, in zwei Jahren in die Gewinnzone zu kommen“, sagte Gurkerl.at-Chef Maurice Beurskens. In Tschechien und Ungarn mache die Gurkerl-Mutter Rohlik bereits Gewinn. Bei Kunden punkten will der Online-Lebensmittelzusteller mit lokalen und frischen Produkten, einem großen Bio-Sortiment und schneller Zustellung.