Klimaaktivist klebt sich an Gerichtstisch fest

„Es tut mir leid, aber ich kann nicht anders“

Plötzlich sprang Jeschke auf, klebte seine Hand an seinem Tisch fest und erklärte: „Es tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Ich muss das tun. (...) Warum wird hier weiter darüber gesprochen, wie viel Gramm in welcher Klebertube war an welchem Ort mit welchem Polizisten? Wir müssen endlich die Menschen vor Gericht stellen, die das Klima zerstören. Die in Privatjets über unseren Köpfen fliegen.“