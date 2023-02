Lehrermangel: Nun werden auch Maturanten umworben

Freude über Quereinsteiger - Ruf nach weiteren

Parallel soll auch die Kampagne für Quereinsteiger weiterlaufen. Rund 1000 Personen haben sich in den vergangenen vier Monaten für das neue Quereinsteiger-Modell beworben, bei dem man gleich im normalen Lehrer-Gehaltsschema und nicht mit einem in der Regel schlechter bezahlten Sondervertrag angestellt wird. „Diese Anzahl übersteigt all unsere Erwartungen“, zeigte sich Polaschek erfreut über diese Bewerber, die „die Klassenzimmer noch bunter machen sollen“. Dabei gab es etwa gleich viele Bewerbungen von Frauen und Männern sowie in allen Regionen, das Durchschnittsalter liegt bei 40 Jahren.