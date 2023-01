5400 Quereinsteiger und Studierende an Schulen

Die mit Abstand meisten der rund 4270 Quereinsteiger - also Lehrer ohne (abgeschlossenes) Lehramtsstudium - gibt es mit Beginn des Schuljahrs in Wien (rund 1900, exklusive Fachpraktiker und Fachtheoretiker an den Berufsschulen). In Zukunft setzt man auf noch mehr Personen ohne klassische Lehrerausbildung an den Schulen: Als Maßnahme gegen den zunehmenden Personalmangel starten mit Herbst an allen Pädagogischen Hochschulen (PH) Lehrgänge für Personen, die passendes Studium und Berufserfahrung mitbringen. Im Vollausbau rechnet das Ministerium mit 200 bis 300 Absolventinnen und Absolventen pro Jahr.