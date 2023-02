Fahrradhändler „wuchs alles über den Kopf“

Aber im Gegenteil: Kurz danach ging der Fahrradliebhaber in Konkurs. Inklusive diversen offenen Forderungen. Selbst in der Insolvenz soll er noch Geld und Gegenstände aus seinem Unternehmen genommen haben. „Um meine Mitarbeiter und die Krankenkasse zu bezahlen“, so der 42-Jährige vor Gericht. Darunter auch ein Range Rover, den er im Insolvenzverfahren vertuschen wollte. Den er auch erst Wochen vor dem Konkurs kaufte.