Down-Syndrom-Kids: Familien allein auf weiter Flur

Weltweit leben etwa fünf Millionen Menschen mit Down-Syndrom, auch Trisomie 21 genannt, weil das Chromosom 21 bei jeder Körperzelle dreifach statt doppelt vorhanden ist. In Österreich sind rund 9000 Menschen von dieser Anomalie betroffen und durchschnittlich eines von 700 Kindern. Die 15-jährige Hanna Vollath aus Neusiedl am See ist eines davon. „Die Schwangerschaft verlief unauffällig. Als die Ärzte via Ultraschall einen Herzfehler entdeckten, war uns klar, dass auch unser Kind betroffen sein könnte. Trotzdem haben wir nicht abgetrieben wie viele andere“, erinnern sich Hannas Eltern Tanja und Michael.