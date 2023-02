Kardinal Schönborn reist nach Saudi-Arabien

Kardinal Schönborn wird am Samstag in Riad in der österreichischen Botschaft mit Katholikinnen und Katholiken zusammentreffen. Auch der für Saudi-Arabien zuständige Bischof Paul Hinder wird dazu in Riad erwartet. Weiters steht auch eine Begegnung mit Generalsekretär Al-Issa auf dem Programm. Am Sonntag wird der Kardinal in der österreichischen Botschaft den Sonntagsgottesdienst feiern. An diesem Tag ist auch ein Treffen mit Repräsentanten des Schura-Rates anberaumt. Am Montag steht schließlich noch ein Besuch der „Islamic Art Biennale“ in Jeddah auf dem Programm.