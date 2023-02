Wien: Schönborn segnete Krankenwagen für Ukraine

Fahrzeuge hoffentlich schon am 18. Februar in Kiew

Die Krankenwagen werden voraussichtlich per Lkw in die Ukraine transportiert, sagte der für die katholischen Ostkirchen zuständige Generalvikar Kolasa im Anschluss an die Zeremonie gegenüber der APA. „Wir hoffen, dass sie am 18. oder 19. Februar schon in Kiew sind.“ Kolasa gehört selbst der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche an. Kardinal Schönborn steht auch den Gläubigen aller katholischen Ostkirchen in Österreich als Ordinarius vor.