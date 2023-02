Schönborn-Nachfolge: Papst mischt die Karten neu

„Synodaler Prozess“ ist ein sperriges Wort für eine Art Zeitenwende in der katholischen Kirche. Von Papst Franziskus verordnet, muss sich die Glaubensgemeinschaft von innen heraus erneuern. In mehreren Stufen - von der Diözese bis zum Vatikan selbst - sollen Gläubige und Bischöfe darüber beraten, was für die Kirche im 21. Jahrhundert wichtig ist. Ist es das Priesteramt für Frauen? Die Aufhebung des Zölibats? Oder der Umgang mit Homosexuellen, der die Kirche in einen Zwiespalt stürzt?