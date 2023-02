Acht Alko- und sechs Drogenlenker gestoppt

Während andere am Faschingsdienstag auf den Putz hauten, schob die Exekutive pflichtbewusst Dienst: So etwa im Raum Feldkirch und Bludenz, wo die Beamten am Nachmittag eine Schwerpunktkontrolle durchführten. Dabei gingen ihnen acht Alkolenker ins Netz. Zwei Fahrern wurde der Führerschein gleich an Ort und Stelle abgenommen.