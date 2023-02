Duo mit „Kampfhund“ raubte 19-Jährige aus

So sehen die Räuber aus

Gleich nach dem Raub fuhr die Frau zur Polizeiinspektion Hauptbahnhof nach Linz und erstattete dort Anzeige. Sie beschreibt die Täter so:

Ein Räuber ist männlich, etwa 25 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Er trug einen schwarzen Bart an Ober- und Unterlippe und hatte kurze dunkle Haare.

Der Zweite war ebenfalls männlich rund 18 Jahre alt etwa 170 Zentimeter groß und führte einen jungen Kampfhund mit heller Fellfarbe mit sich. Die beiden sprachen untereinander in einer ausländischen Sprache, die das Opfer keiner Nation zuordnen konnte. Eine sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Polizeiinspektion Pasching bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4141.