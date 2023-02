„Che *****!“ Justizministerin flucht auf Instagram

Die meistgesprochenen Sprachen der Welt wiederum sind beispielsweise Mandarin (vor allem in China, Taiwan, Singapur und Malaysia), Spanisch, Englisch, Hindi (vor allem in Indien, in Teilen Nepals und Pakistans), Arabisch und Französisch. In Wien wird der Erstsprachenunterricht an 197 Schulen in 24 Sprachen angeboten, darunter etwa BKS, Arabisch, Kurdisch, Polnisch, Ukrainisch und Russisch. Der muttersprachliche Unterricht ist in den Regelunterricht integriert. Für die Sprachgruppen, die an den Schulen weniger vertreten sind, werden am Nachmittag Kurse gehalten.