Rennen abgesagt! ÖSV-Juwelen Titel-Chance genommen

ÖSV schaut durch die Finger

Und dies ist besonders bitter für die ÖSV-Youngsters: Mit 234 Punkten liegt Stefan Rieser als Dritter in der Europacup-Abfahrtswertung hinter Leader Marco Kohler (356 Zähler) aus der Schweiz. Die 122 Punkte hätte Rieser in den verbleibenden drei Rennen in der Theorie noch aufholen. Ebenso wie Felix Hacker (171/9.), Christopher Neymayer (101/15.), Manuel Traninger (87/21.) und Andreas Ploier (68/27.).