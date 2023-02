Kaya Yanar trauert um acht Familienmitglieder

Angesichts des Schreckens, den sie erleben mussten, verständlich, so Yanar weiter: „Die ersten Stunden harrten sie auf der Straße an einem Lagerfeuer oder in Autos aus. Leichen lagen in Säcken oder Teppichen ein paar Meter neben ihnen.“ Und noch ist kein Ende in Sicht, wie der Comedian aus erster Hand weiß. „Ein Onkel ist vor Kurzem aus Antakya angekommen, weil er dort noch geholfen hat. Er erzählt von zerquetschten Körpern und Schreien aus den Trümmern. Der absolute Horror.“