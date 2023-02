Mann wollte mit Playstation Bub ins Auto locken

Große Aufregung herrscht aktuell im beschaulichen Straß im Bezirk Krems. Ein Unbekannter soll in der Vorwoche bei der Bushaltestelle nahe der Volksschule mit unterschiedlichen Tricks versucht haben, zwei Kinder in sein Auto zu locken. Einem Siebenjährigen hatte er eine neue Playstation und 500 Euro versprochen, wenn er in seinen weißen Kastenwagen einsteige. Einer Neunjährigen erzählte er hingegen, dass ihr Vater im Krankenhaus liege und er sie nun abholen solle. Beide Kinder reagierten richtig und liefen davon. Das Mädchen gab sofort einer Lehrerin Bescheid, die wiederum die Eltern verständigte.