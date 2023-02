Mädchen an Hand gepackt: Wer kennt diesen Mann?

Wer kennt den Unbekannten auf dem Phantombild? Die Polizei in Niederösterreich bittet die Bevölkerung Mithilfe. Auf dem nun veröffentlichten Bild ist ein Mann zu sehen, der in der Vorwoche in Mistelbach ein kleines Mädchen an der Hand gepackt haben soll und zum Mitgehen bewegen wollte.