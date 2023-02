Mädchen gepackt: Spur führt nun nach Traismauer

40 bis 50 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, unterwegs mit einem grau-weißen Kastenwagen: Bei der Beschreibung jenes Mannes, der am Samstag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Traismauer Süßigkeiten an Kinder verteilt haben soll, lässt bei den Ermittlern die Alarmglocken schrillen. So ähnlich wurde nämlich auch jener Mann beschrieben, der Ende Jänner in Mistelbach ein Kind an der Hand gepackt hatte und zum Mitgehen bewegen wollte. „Es könnte sich mit großer Wahrscheinlichkeit um denselben Verdächtigen handeln“, heißt es seitens der Polizei.