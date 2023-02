Türkei-Helfer feierlich in Korneuburg empfangen

Vom türkischen Botschafter Ozan Ceyhun wurden die Helfer als „Helden von Hatay“ bezeichnet. Sie seien aus Sicht der Türkei nun sehr enge Freunde, so nah wie Verwandte, „weil sie an schwierigen Tagen unser Leid erleichtert haben“. Insgesamt 83 Helfer waren am 7. Februar in das Katastrophengebiet entsandt worden. Im Rahmen des zehntägigen Einsatzes wurden neun Personen gerettet und 52 Verletzte medizinisch versorgt. Im betroffenen Gebiet in der Türkei sowie im benachbarten Syrien wurden bisher in Summe fast 47.000 Tote gezählt.