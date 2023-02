Treichl beim Weltcup-Finale in Lettland in Top-10

Markus Treichl und Anschieber Markus Sammer haben beim Weltcup-Finale der Bobfahrer in Sigulda/Lettland den siebenten Platz belegt. Im letzten Rennen der Saison fehlte dem rot-weiß-roten Duo am Sonntag 1,33 Sekunden auf die wie schon am Samstag siegreichen Deutschen Johannes Lochner/Georg Fleischhauer.