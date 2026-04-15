Weltrekordhalterin ist auch im Sommer heiß auf Eis

Polster als Glücksbringer

Auf dem Eis blendet die 19-Jährige immer alles aus. „Am besten ist, wenn man an nichts denkt“, meinte die Rumerin. Leichter gesagt als getan. Und ganz ohne Rituale geht es auch nicht. Ihr Glücksbringer ist ein kleiner Polster, der überall und immer mit dabei ist. „Auf dem schlafe ich am besten“, grinste die Junioren-Weltmeisterin.