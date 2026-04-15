Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eisschnelllauf-Talent

Weltrekordhalterin ist auch im Sommer heiß auf Eis

Sport
15.04.2026 19:00
Porträt von Julia Kröpfl
Von Julia Kröpfl

Zwischen Schule und Spitzensport zeigt Jeannine Rosner starke Leistungen auch auf internationaler Ebene. Die Eisschnelllauf-Saison am Eis ist vorbei, ihr voller Fokus liegt nun auf der bevorstehenden Matura im Mai. Jetzt heißt's für die 19-Jährige Vollgas im Lernen geben ...

0 Kommentare

Mehrfache Junioren-Weltmeisterin, Olympiastarterin 2026 und Junioren-Weltrekordhalterin im Eisschnelllauf. „Ich bin trotzdem immer total nervös vor Rennen“, gab die Eisschnellläuferin Jeannine Rosner zu. Vielleicht macht genau das ihre Leistung umso beeindruckender: Bei der Junioren-WM im bayrischen Inzell holte sie heuer Gold über 3000 Meter, Silber über 1500 Meter und im Mehrkampf sowie Bronze über 1000 Meter.

Polster als Glücksbringer
Auf dem Eis blendet die 19-Jährige immer alles aus. „Am besten ist, wenn man an nichts denkt“, meinte die Rumerin. Leichter gesagt als getan. Und ganz ohne Rituale geht es auch nicht. Ihr Glücksbringer ist ein kleiner Polster, der überall und immer mit dabei ist. „Auf dem schlafe ich am besten“, grinste die Junioren-Weltmeisterin.

Rosner stürmte bei Olympia im Massenstart-Rennen auf Platz acht.
Rosner stürmte bei Olympia im Massenstart-Rennen auf Platz acht.(Bild: GEPA)

Blick hinter die Kulissen
Unterstützung bekommt sie vor allem von ihrer Familie, ihren größten Fans. Ihre jüngere Schwester Sarah konnte sich ebenfalls für das Eisschnelllaufen begeistern.

Abseits vom Eis, neben Schule und Training bleibt zwar wenig Zeit, doch wenn sie frei hat, geht es vor allem ums Abschalten. Manchmal auch Klettern. Und ein kleiner „Fun-Fact“: Einen Backflip im Stand kann sie auch.

Jeannine tankt beim Trockentraining Kraft für neue Erfolge
Jeannine tankt beim Trockentraining Kraft für neue Erfolge(Bild: Christof Birbaumer)

Gold für Stracciatella
Beim Essen zeigt sich Rosner unkompliziert. Strenge Vorgaben gibt es kaum, sie isst „mehr oder weniger das, worauf ich Lust habe“. Was sie ausmacht, beschreibt sie selbst mit „Fröhlichkeit, Ehrgeiz und die Liebe zum Eis“ – sowohl die Sorte Stracciatella als auch das auf der Bahn.

Lesen Sie auch:
Langlauf-Talent
Medaillenjägerin ist selbst ihre größte Kritikerin
29.03.2026

Für die Zukunft hat sie klare Ziele: sich auch im Erwachsenenbereich zu etablieren und langfristig Richtung Olympia 2030 zu entwickeln. Parallel dazu steht heuer noch ein wichtiger Schritt abseits des Sports an – die Matura. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
15.04.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
721.570 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
131.064 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
112.811 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Österreich
„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse
1234 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse ist am 1. April in Kraft getreten und seit dem 2. April an den Zapfsäulen ...
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
844 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Kolumnen
Der ungarische Jubel ist eine Warnung für die EU
793 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf