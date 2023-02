Suche nach einem Mörder in einem 170-Seelen-Dorf

Edling in Unterkärnten. Viel Natur; Wälder, Wiesen, Felder. Ein paar Bauernhöfe, hübsche Einfamilienhäuser. Eine Kirche, ein Friedhof, eine Volksschule. Kein Supermarkt, keine Shops. Die meisten der 170 Einwohner des Dorfs sind bereits in Pension; die wenigen „Jungen“, die dageblieben sind, arbeiten in landwirtschaftlichen Betrieben in der Umgebung, in einem nahe gelegenen Wasserkraftwerk oder im zwölf Kilometer entfernten Völkermarkt.