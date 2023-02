Kreml: „Ortschaft bei Charkiw vollständig befreit“

„Der Feind nutzt die taktische Luftwaffe, besonders im Luftraum der besetzten Gebiete, und startet Raketen“, berichtete der Leiter des Präsidialbüros, Andrij Jermak, am Samstag in Kiew. Aus Sicherheitsgründen wurde der Strom in der Hauptstadt und deren Umland sowie im Industriegebiet Dnipropetrowsk und in der Schwarzmeer-Region Odessa abgeschaltet. Das teilte der Energieversorger DTEK mit.