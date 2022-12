Drohnenvideo zeigt „Raketen-Friedhof“ bei Charkiw

Fünf Tote zu Heiligabend in Cherson

Die ukrainische Stadt Cherson ist ebenfalls das Ziel von russischen Raketen - bei dabei starben laut Abgaben aus Kiew fünf Menschen und zwei weitere wurden verletzt. „Die Russen haben wieder Terror verübt und das Stadtzentrum beschossen“, verurteilte der Vizechef des Präsidialamtes in Kiew, Kyrylo Tymoschenko, die Angriffe. „Menschen sind gestorben, Gebäude sind zerstört.“ Am Samstag seien wegen des Wochenendes viele Menschen auf den Straßen unterwegs gewesen.