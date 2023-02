Ski-Legende Raich: „Unsere Talente gehen verloren“

Die erste Medaille in St. Moritz (2003). Da war ich zum ersten Mal in der ersten Gruppe dabei und habe relativ unbekümmert die Silbermedaille erkämpft. Aber natürlich auch der Weltmeistertitel in Garmisch 2011. Da habe ich viel Druck aushalten müssen. Wäre ich Zweite geworden, wäre es überhaupt nichts wert gewesen. Ich kann mir den Lauf heute noch nicht anschauen (lacht). Es war von der Piste her extrem wild und schlecht. Das dann als 30. ins Ziel zu bringen, war wunderschön.