Steirischer Pädagoge orderte Tausende Kinderpornos

Manche Kriminalgeschichten sind so widerwärtig, dass sogar hart gesottene Ermittler und Verbindungsbeamte angeekelt den Kopf schütteln müssen. So geschehen in der Steiermark und auf den Philippinen. Fünf Jahre lang trieb ein 58-jähriger Pädagoge mittels Messengerdiensten, sozialen Medien und Livestreams sein Unwesen. Der allein lebende Steirer hatte Kontakte auf die Philippinen - und nutzte jene zum Ausleben seiner grauenhaften Fantasien.