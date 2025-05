Voitsberg war 2024 österreichischer Blitz-Hotspot

Es sind beeindruckende Zahlen, die aus dem aktuellen Blitzatlas hervorgehen: Insgesamt registrierte Aldis/Blids im vergangenen Jahr 100.000 Erdblitze in Österreich, eine Steigerung von 35 Prozent. Die Steiermark ist unter den 96 Bezirken gleich doppelter Spitzenreiter: Einerseits liegt mit 2,52 Einschlägen pro Quadratkilometer Voitsberg an erster Stelle bei der Blitzdichte, gefolgt von Bruck-Mürzzuschlag (2,26) und Krems an der Donau (2,11). Die höchste Anzahl an Blitzereignissen wurde 2024 wiederum im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verzeichnet.