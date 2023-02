Emotional abhängig: „Ohne mich bist du nichts!“

Was für ein Anfang! Bianca und Tommy sind rettungslos verliebt. Volle Zustimmung von Verwandten und Freunden: „Ihr seid ein Traumpaar.“ Tommy kündigt seine Garçonniere und zieht in Biancas gemütliche Wohnung. Nach einiger Zeit schleicht sich Tristesse ein. Schließlich spricht Bianca das Unaussprechliche aus: „Ich glaube, ich will wieder allein sein.“ Tommy sagt: „Du kannst doch ohne mich nicht leben.“ Er hat viele solche Behauptungen auf Lager. Und er lässt keine Gelegenheit aus, Bianca davon zu überzeugen: „Ohne mich bist du nichts.“ „Allein schaffst du’s nicht.“ „Du brauchst mich.“