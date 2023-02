Juristen: Peilsender für Gewalttäter denkbar

Verfassungsrechtler hält Maßnahme für möglich

Das sieht auch Benjamin Kneihs, Professor für Verfassungsrecht an der Uni Salzburg, so: „Der Eingriff in die Grundrechte des Gefährders lässt sich durch den Schutz des Lebens des Opfers aber rechtfertigen.“ Dabei müsse gesichert sein, dass kein Bewegungsprofil gespeichert wird. Der Standort dürfe nur bei Alarmauslösung übermittelt und keinesfalls dauerhaft überwacht werden. „Der Gesetzgeber müsste zudem genau definieren, in welchen Fällen diese Maßnahme angemessen wäre“, schließt Kneihs.