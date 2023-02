Gesund durch die Fastenzeit dank Movevo Move Days

Kreuzweh und hoher Blutdruck – das sind nur zwei der Zivilisationskrankheiten, die uns plagen, weil wir zu viel sitzen. „Statt alle paar Jahre auf Kur zu gehen, sollten wir uns einfach öfter bewegen“, betont Michael Omann, einer der Gründer des Kärntner Start-Ups Movevo. „Mit unserer App wird der statische Arbeitsalltag in der Firma mit gesunden und lustigen Einheiten aufgelockert.“ Die Idee dazu kam ihm, als er noch beim VIVAMAYR in Altaussee arbeitete. Gemeinsam mit Marion Kanalz, die fest in der Wiener Start-Up-Szene verankert war, startete Michael Omann dann 2020 mit der Gründung.