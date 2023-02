Lokalchef zwang Kellner mit Corona zu arbeiten

„Wenn wir still sind, wird das in ein paar Tagen wieder vergehen“

Damit habe er laut Anklage gemäß Paragraf 178 StGB die Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren Krankheit hingenommen. „Wenn wir still sind, wird das in ein paar Tagen wieder vergehen“, sollen die Worte des Lokalbetreibers zu seinen Mitarbeitern gewesen sein. Dies aber hatte der Angeklagte zu Prozessbeginn Mitte Jänner in Abrede gestellt: „Wir hatten danach ohnehin zehn Tage zu.“