Dankl verzichtet auf sein Dienstauto

Erstmals in der neuen Besetzung traf sich am Dienstag der Salzburger Stadtsenat. Erster Tagesordnungspunkt: „Zurverfügungstellung von Dienstwägen an die Mitglieder des Stadtratskollegiums“. Gleich in der ersten Sitzung machten sich die Regierungsmitglieder also aus, wie sie in den kommenden fünf Jahren unterwegs sein wollen.