Dienst trotz Covid? Lokal-Chef angeklagt

„Wenn wir alle still sind und nichts sagen, geht das in ein paar Tagen weg“, soll er laut Zeugen Mitarbeitern geraten haben. Was er aber beim Prozess am Montag im Landesgericht bestritt: „Das ist widersprüchlich. Wir hatten danach ohnehin zehn Tage zu“, so der Lungauer Lokalbetreiber, der auch zweifelt, ob der erkrankte Kellner überhaupt von 1. bis 3. Jänner 2022 Dienst verrichtet hatte.