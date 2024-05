Bei Stadtfinanzen gibt es drei große Unbekannte

Aber: Just die großen Prestigeprojekte sind in der sogenannten mittelfristigen Finanzplanung der Stadt nicht bzw. nur in Form von Projektkosten eingepreist. Für das U-Bahnprojekt S-Link im kommenden Jahr beispielsweise nur zehn Millionen Euro. Würde die Bürgerbefragung im Herbst ein „Ja“ zum Mega-Verkehrsprojekt ergeben, man würde kräftig umplanen müssen. „Ja, da würde es Einbußen geben, ganz klar“, sagte S-Link-Gegner Auinger.