Punktehamster düst weiter mit weißer Weste

Die Gegenwart heißt aber: Die Salzburger sind weiter unbesiegt, hätten es am Pfingstmontag aber kürzer geben können. Denn nach dem 2:1 in den Doppeln und 4:1-Führung griff Masur im Einzel schon nach dem Sieg, verlor aber trotz vier Matchbällen. So machte erst Wirlend den Sack zu, legte Jakob Schnaitter das 6:3 drauf.