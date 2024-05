Neue Retter für die Salzburger Wasserrettung

Die Fließwasserretter kommen bei Personenrettungen aus Gebirgsflüssen, bei Hochwasser, bei Verkehrsunfällen in einem Flussbereich oder bei Suchaktionen zum Einsatz. Nach einem Theorieteil vor zwei Wochen fand am Wochenende zwischen Uttendorf und Niedernsill an der Salzach die praktische Ausbildung der neuen Wasserretter statt. Alle 24 Teilnehmer haben den Kurs erfolgreich absolviert. Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Ausbildungsstufen, den Seiltechnikkurs und den Wildwasserretter.