Spektakuläre Rettungsaktion aus brennendem Haus

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, retteten ein Baggerfahrer und ein Stadtpolizist am Mittwoch in Vorarlberg einen Mann, der im zweiten Stock des brennenden Hauses festsaß. Der Baggerfahrer war mit Arbeiten in der Nachbarschaft beschäftigt, als der Brand ausbrach. Er eilte sofort zu Hilfe, fuhr den Polizisten in der Baggerschaufel zum Fenster im zweiten Stock. Dort konnte der Hausbewohner zusteigen.