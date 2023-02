Priester misst sich mit Chatprogramm ChatGPT

Vergleich von zwei Predigten

In seinem Youtube-Video liest er zwei Predigten vor - eine vom Menschen und eine von der Künstlichen Intelligenz verfasst. Welche Predigt besser ist, lässt er die Zuschauer seines Kanals entscheiden. Nach den Lesungen stellt er ihnen folgende Fragen: War die Predigt der Maschine vielleicht die hilfreichere? Ist das, was man glaubt, predigen zu sollen - das, was Gott eingibt, zu predigen - vielleicht gar nicht so hilfreich? Soll man die Unterstützung der Maschine in Anspruch nehmen?