Diktatoren-Tochter wird auf Briefmarke verewigt

Manche Experten sehen in den öffentlichen Auftritten und der Verewigung auf den Briefmarken Hinweise darauf, dass das Mädchen als mögliche Nachfolgerin seines Vaters aufgebaut werden solle. Andere Experten halten derartige Annahmen jedoch für verfrüht, da Kim selbst noch jung ist und der Name der Tochter nie offiziell genannt wurde. Es sei gut möglich, dass Ju-ae für Propagandazwecke benutzt werde, während Kims ältester Sohn „hinter verschlossenen Türen als Nachfolger aufgebaut wird“, sagte Yang Moo-jin von der Universität für Nordkorea-Studien in Seoul.