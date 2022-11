Bringt Kim Tochter als Thronfolgerin in Stellung?

Die Tochter des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un war kürzlich bereits zum zweiten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen. Sie posierte mit ihrem Vater und unter anderem hochrangigen Armeemitgliedern. Diese Fotos heizen Spekulationen an: Will Kim damit das junge Mädchen als Thronfolgerin in Stellung bringen?