Klimaprotest „Sabotage der Zivilgesellschaft“

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich am Dienstag in den Streit um die Kürzung der Sozialleistung für Teilzeitkräfte eingeschaltet. Er präzisierte einen Vorschlag von Arbeitsminister Kocher, auf den die Grünen empört reagierten. Zudem übte Nehammer im „Kanzlergespräch“ harte Kritik an den aktuellen Protesten von Klimaaktivisten.