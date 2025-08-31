Vorteilswelt
US Open in New York

Frühes Aus! Zverevs Titelträume erneut geplatzt

Tennis
31.08.2025 05:48
Alexander Zverev ist draußen.
Alexander Zverev ist draußen.(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH)

Einmal mehr geht Alexander Zverev bei einem Grand-Slam-Turnier leer aus: In der dritten Runde der US Open verlor die deutsche Nummer eins überraschend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4, 6:7(7), 4:6 und 4:6.

Zverev musste knapp zwei Monate nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon die nächste Enttäuschung hinnehmen. Während der Partie gegen Auger-Aliassime fasste sich der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg an den hinteren Oberschenkel. Zuvor hatte Zverev berichtet, dass ihm sein Rücken weiter Probleme bereite. Das werde in den nächsten zwei Wochen auch nicht weggehen, hatte der 28-Jährige gesagt.

Somit muss er weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Bei den US Open hatte er 2020 im Endspiel gegen Dominic Thiem schon den Sieg vor Augen, verlor am Ende jedoch in fünf Sätzen. Am Samstag hatte er nun in der Nightsession gegen Auger-Aliassime (Nummer 27 der Welt) das Nachsehen.

Mentale Probleme
Wegen mentaler Probleme nimmt Zverev aktuell professionelle Hilfe in Anspruch. „Es ist ein Prozess. Das ist nicht innerhalb von einer oder zwei Wochen vorbei“, sagte der Deutsche vor den US Open.

