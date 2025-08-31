Frühes Aus! Zverevs Titelträume erneut geplatzt

Zverev musste knapp zwei Monate nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon die nächste Enttäuschung hinnehmen. Während der Partie gegen Auger-Aliassime fasste sich der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg an den hinteren Oberschenkel. Zuvor hatte Zverev berichtet, dass ihm sein Rücken weiter Probleme bereite. Das werde in den nächsten zwei Wochen auch nicht weggehen, hatte der 28-Jährige gesagt.