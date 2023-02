Immobilien bleiben in Salzburg unfinanzierbar

Ab 1. April gibt es in ganz Österreich verbesserte Kreditvergabe-Richtlinien. So kann nun eine Immobilie in Besitz endlich wieder für die Zwischenfinanzierung herangezogen werden. Sich in Salzburg ein Eigenheim zu erwerben, bleibt wegen der Preise speziell für Jungfamilien dennoch ein fast aussichtsloses Unterfangen.