Wolf trabt am helllichten Tag vor Auto über Straße

Ein Autolenker machte am Montagnachmittag auf der L1254 in der Gemeinde Neukirchen/L. eine Begegnung der ungewöhnlichen Art. In der Ortschaft Iming wurden er und sein Beifahrer um 17.30 Uhr Zeugen, wie vor ihnen ein Wolf seelenruhig die Fahrbahn querte und dann trotz zunehmenden Verkehrslärms, durch einen heranbrausenden Lkw, keine Panik zeigte. Nachdem der „Isegrim“ über die Straße getrottet war, trabte er gemählich über ein Feld und eine Wiese davon. Das ungewöhnliche Szenario wurde auch per Handy gefilmt (siehe Video).